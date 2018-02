Tot acht jaar cel gevraagd voor diamantrovers 03 februari 2018

03u19 0 Zaventem De negentien beklaagden die terechtstaan voor een spectaculaire diamantroof op de luchthaven riskeren celstraffen tot acht jaar.

Het parket is ervan overtuigd dat de zestien mannen en drie vrouwen elk een rol gespeeld hebben in de uiterst professionele overval. "In vier minuten tijd slaagden ze erin om voor 37 miljoen euro aan diamanten te roven", klonk het. En ze bleken ook goed ingelicht te zijn. "Ze wisten niet alleen waar ze ongezien een gat in de omheining van de luchthaven konden knippen, ze wisten ook waar ze op de tarmac moesten zijn en wanneer het bewuste vliegtuig geladen zou worden. Dat wijst op medewerking van iemand op de luchthaven."





Bij de overval vielen geen gewonden, al had het niet veel gescheeld. "Nauwelijks dertig seconden na het vertrek van de daders reed een politiepatrouille langs het vliegtuig. De agenten werden aangesproken door de slachtoffers. Daar zijn we aan een vuurgevecht - of erger - ontsnapt." Volgende week komt de verdediging aan bod.





