Tot 4 jaar cel voor negenkoppige drugsbende 'Bange' vrouw vrijgesproken voor smokkelen 2,4 kilogram heroïne

13 februari 2019

19u44 0 Zaventem De Brusselse correctionele rechtbank heeft celstraffen van 20 maanden tot 4 jaar uitgesproken tegen 9 mensen die betrokken waren bij een georganiseerde drugssmokkel. Tussen december 2016 en augustus 2017 hadden ze meegewerkt aan 6 geslaagde drugtransporten, twee pogingen en een geldtransport. De drugs, voornamelijk heroïne, kwamen uit Afrika en moesten vanuit België verder getransporteerd worden naar Spanje, Italië en Griekenland.

Het onderzoek ging op 24 december 2016 van start toen op de luchthaven Brussels Airport een drugkoerier werd opgepakt die 4 kilo heroïne bij had, verstopt in de dubbel bodem van zijn reiskoffers. De man, een Brit van Somalische afkomst, was geland met een vlucht vanuit het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, met een tussenlanding in Zürich. De koerier legde bij de politie omstandige verklaringen af over zijn opdrachtgevers en in zijn gsm vonden de speurders ook een aantal telefoonnummers waarmee ze aan de slag gingen.

Telefonie-onderzoek

In de maanden die daarop volgden konden ze verschillende andere verdachten identificeren die allemaal een kleinere of grotere rol speelden in de drugssmokkel. Zo was er een vrouw die instond voor de aankoop van de vliegtickets voor de drugkoeriers, en wiens naam in 2004 al was opgedoken in een Grieks drugdossier. Zij had ook verschillende koeriers geronseld, terwijl een andere man er dan weer voor moest zorgen dat de koeriers op Brussels Airport afgehaald werden en de drugs nadien verder op hun bestemming geraakten. Nog andere verdachten stonden dan weer in voor de financiering van de drugkoeriers. Die werden 5.000 tot 15.000 euro betaald voor hun reis, naargelang de hoeveelheid drugs die ze overbrachten.

Opvallende vrijspraak

Volgens de rechtbank had de organisatie op 8 maanden tijd minstens 6 drugtransporten en één geldtransporten tot een goed einde gebracht, terwijl twee andere transporten mislukten. Eenmaal werd een koerier opgepakt in Orly en een tweede maal bleef een koffer met 2,4 kilo heroïne onbeheerd achter in diezelfde Parijse luchthaven. De koerier die deze laatste had vervoerd was gevlucht. “Ze heeft uit angst de valies met 2,4 kilogram heroïne achtergelaten. Er is dus sprake van een spontane terugtred. Om deze reden wordt ze vrijgesproken”, oordeelde de rechtbank. Haar advocaat Kristof Lauwens was dan ook zeer tevreden met deze uitspraak. “de rechtbank heeft mijns inziens terecht geoordeeld dat het hier ging om een spontane terugtred. Uiteindelijk zijn de drugs daarom achtergebleven op de luchthaven van Orly en werden ze daarom nooit ingevoerd in België.”