Topchef zet Bistro R te koop Gewezen sterrenkok Roland Debuyst denkt aan nieuw restaurant in Turkije Robby Dierickx

11 januari 2019

18u00 0 Zaventem Bistro R, de brasserie van gewezen sterrenchef Roland Debuyst, staat te koop. Volgens Debuyst is de brasserie niet rendabel genoeg meer. In hetzelfde pand langs de Leuvensesteenweg in Nossegem baatte de kok jaren geleden nog L’Orangeraie de Roland Debuyst uit, een restaurant dat drie jaar lang een Michelinster had. Debuyst en zijn vrouw overwegen een restaurant in Turkije te openen.

Eerste Kok van België Prosper Montagné, de Zilveren Bocuse en een Michelinster tussen 2002 en 2005: de prijzenkast van topchef Roland Debuyst is niet min. 24 jaar geleden opende de 53-jarige kok het gastronomisch restaurant L’Orangeraie de Roland Debuyst langs de Leuvensesteenweg in Nossegem. In 2002 kreeg hij voor het eerst een Michelinster, maar drie jaar later leverde hij die doelbewust opnieuw in. De reden? Ontsnappen aan de druk die zo’n ster met zich meebrengt. In 2005 vormde Debuyst het gastronomisch restaurant om die reden om naar het hedendaagse restaurant Orange. Aan kwaliteit werd duidelijk niet ingeboet, want in de culinaire gids Gault&Millau kreeg Orange een 13/20.

Anderhalf jaar geleden volgde vervolgens een tweede drastische ingreep, want als gevolg van de invoering van de witte kassa kreeg de chef het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden en dus toverde hij de zaak om naar de hedendaagse brasserie Bistro R.

20 procent duurder

Maar ook aan dat verhaal komt nu een einde, want Roland Debuyst heeft het pand te koop gezet. “Het wordt steeds moeilijker om een restaurant of een brasserie uit te baten”, klinkt het. “Niet alleen door de witte kassa, ook door de stijgende prijzen. Neem nu de aardappelen. De prijs is vandaag twintig procent hoger dan vier maanden geleden, maar ik weiger om mijn prijzen zelf de hoogte in te duwen. Dat wil ik mijn klanten niet aandoen. Mijn vrouw, die mee in de zaak staat, en ik zijn het beu om voortdurend tegen die hoger oplopende prijzen te moeten vechten en hebben daarom beslist om het gebouw te koop te zetten. Of dat met pijn in het hart is? Niet echt. We hebben namelijk andere plannen.”

Of we de brasserie met pijn in het hart sluiten? Niet echt, want we hebben andere ambitieuze plannen Topchef Roland Debuyst

Het koppel overweegt namelijk een restaurant te openen in Turkije. De vrouw van Roland is van Turkse afkomst. “We hebben hier jarenlang hard gewerkt, maar merken dat dat steeds minder opbrengt in ons land”, aldus nog Debuyst. “In Turkije hebben we voldoende connecties om er met een nieuw project te starten. En ook in Rusland zijn er verregaande plannen om een restaurant te openen.”

Tafelen tot verkoop

De vaste klanten hoeven evenwel nog niet te vrezen dat Bistro R eerstdaags de deuren sluit. “Dat zal pas het geval zijn als er een koper gevonden is”, verduidelijkt de chef. “Daarnaast blijven mijn drie andere zaken (Brasserie Mariadal in Zaventem en hamburgerrestaurants Alfons Burger in Groot-Bijgaarden en Zaventem, red.) wel gewoon open.”

Voor de geïnteresseerden: Bistro R staat te koop voor 750.000 euro.