Toch nog toekomst voor voetbaltornooi 'De Helden van 22/03'? Robby Dierickx

26 maart 2019

17u03 0 Zaventem Het voetbaltornooi ‘De Helden van 22/03’ verdwijnt mogelijk toch niet. Organisator Kurt Thomas gaf enkele dagen geleden aan dat de derde editie meteen ook de laatste zou worden door een gebrek aan interesse, maar nu heeft het tornooi mogelijk toch een toekomst. “De deelnemers willen niet dat het evenement verdwijnt”, klinkt het.

Vorig jaar waren er nog 34 ploegen, maar voor de derde editie van ‘De Helden van 22/03’ schreven slechts 21 team zich in. Swissport zakte dinsdag met zes ploegen naar de voetbalinfrastructuur van KVW Zaventem af. Daarnaast waren er ook onder meer vier teams van G4S, twee van Brussels Airlines, twee van de douaniers, twee van taxibedrijf Autolux, twee van de politie en één van The Brussels Airport Company. Het voetbaltornooi werd twee jaar geleden door luchthavenmedewerker Kurt Thomas in het leven geroepen om de aanslagen van 22 maart 2016 te herdenken.

Toch nog toekomst?

De verschillende teams namen het voor het derde jaar op een rij in korte wedstrijden tegen mekaar op. Het was uiteindelijk een team van Swissport dat met de beker naar huis mocht. Terwijl het er enkele dagen geleden nog naar uitzag dat de derde editie ook meteen te laatste zou worden, heeft het voetbaltornooi nu mogelijk toch nog een toekomst. “Alle deelnemers willen niet dat het stopt”, aldus Kurt Thomas. “Dus we zien wel of er volgend jaar nog een vierde editie komt (lacht).”