Tien rode brievenbussen bpost verdwijnen

21 januari 2019

09u37 0

In maart haalt bpost tien rode brievenbussen uit de Zaventemse straten. Het gaat om brievenbussen die volgens het postbedrijf te weinig gebruikt worden. In het centrum van Zaventem verdwijnen de bussen in de Diegemstraat 112, de Hoogstraat 52, de Olmenstraat 64 en de Vilvoordelaan 99. In deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe gaat het om de rode brievenbussen in de Batticelaan 29, op de Leuvensesteenweg 290, de Molenstraat 9, Woluwedal 2 en Woluwedal 30. Tot slot verdwijnt er ook eentje in Sterrebeek in Rijmelgem 7.