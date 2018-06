Tien bewoners Acaciawijk krijgen 30.000 euro om woning te renoveren 29 juni 2018

02u24 0

De gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant gaan tien bewoners van de Acaciawijk in Sint-Stevens-Woluwe dertigduizend euro geven om hun woning te renoveren. Ze moeten dat geld pas teruggeven als ze hun woning verkopen.





De meeste huizen in de Acaciawijk werden tussen 1950 en 1972 gebouwd en zijn dan ook aan renovatie toe. Om die werken te promoten, slaan de gemeente en de provincie de handen in elkaar en lanceren ze een renovatieproject. Tien bewoners krijgen dertigduizend euro om hun woning te renoveren. Het project is echter wel op een specifieke doelgroep gericht. Zo moeten de kandidaten eigenaar zijn van hun woning in de Acaciawijk en moeten ze onder de inkomensgrens van 39.880 euro voor een alleenstaande en 56.510 euro voor een gezin vallen. 65-plussers krijgen voorrang, al is dit geen uitsluitende voorwaarde.





Iedereen die in aanmerking komt, kan zich kandidaat stellen. Uiteindelijk zullen tien kandidaten overgehouden en vervolgens intensief begeleid worden bij het stellen van renovatieprioriteiten, het aanstellen van de aannemers, het opvolgen van de werken en de nazorg. "Hiermee geven we het startschot van een grootschalig renovatieproject in de wijk", zeggen schepen van Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid Bart Dewandeleer (CD&V) en schepen van Duurzaamheid Erik Rennen (N-VA). "Met deze actie willen we zorgen dat ook de oudere wijken opgewaardeerd worden door de inwoners de financiële mogelijkheid te bieden hun gebouwen beter te isoleren en energiezuiniger te maken." (RDK)