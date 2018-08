Tennisclub Tenza serveert spaghetti 31 augustus 2018

Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september organiseert tennisclub Tenza uit Zaventem haar 21ste spaghettifestijn. Vanavond opent de keuken om 18 uur, terwijl iedereen morgen al vanaf 12 uur welkom is. De spaghetti wordt geserveerd in het clubhuis in de Quinkenstraat. Een kinderspaghetti kost 9 euro, volwassenen betalen 12 euro. De opbrengsten gaan naar de werking van de club. (RDK)