Swimming Club kan tijdelijk in Overijse terecht 02u56 0 Zaventem Goed nieuws voor de competitiezwemmers van Swimming Club Zaventem. Zij kunnen tot de heropening van zwembad De Motte in Zaventem, dat door problemen met de hanglampen tijdelijk dicht is, in het Begijntjesbad in Overijse terecht.

Sinds maandag blijven de deuren van De Motte dicht. Verwacht wordt dat het probleem met de hanglampen pas eind deze maand opgelost is, waardoor er tot dan niet gezwommen kan worden in Zaventem. Voor de competitiezwemmers van Swimming Club Zaventem was dat echter een groot probleem, want zij nemen begin februari deel aan een wedstrijd en moeten daardoor heel wat trainen. Samen met de gemeente ging de zwemclub op zoek naar zwemwater in omliggende gemeenten. "En dat hebben we nu in Overijse gevonden", aldus een tevreden voorzitter Kris Geeroms. "Woensdag gingen we er al een eerste keer zwemmen en de komende weken kunnen we er op zaterdagvoormiddag, dinsdag- en donderdagavond terecht."





Voorts willen enkele andere omliggende zwemclubs hun trainingsuren delen met de leden van Swimming Club Zaventem. Dat is onder meer in Vilvoorde het geval. Sportschepen Erik Rennen (N-VA) is tevreden dat er een oplossing uit de bus kwam. "De sluiting van ons zwembad kwam zeer ongelegen voor de zwemclub, maar gelukkig konden we elders alsnog zwemwater vinden." (RDK