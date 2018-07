Supporters WK kunnen dorst lessen dankzij Lancer Europe 04 juli 2018

Ze mogen dan wel slechts tien werknemers in Nossegem tellen, toch speelt Lancer Europe momenteel een belangrijke rol op het WK voetbal in Rusland. De firma zorgt er met haar drankapparatuur in en rond de elf stadions voor dat voetbalsupporters geen dorst lijden.





"We zijn niet aan ons proefstuk toe", zegt financieel directeur Johan Juvyns. "Eerder waren we ook al actief op onder meer de Olympische Spelen in Londen. Uiteraard is het voor ons een hele eer dat we ook nu weer ons steentje mogen bijdragen aan een groot sportevenement als het wereldkampioenschap voetbal."





In eigen land is de drankapparatuur van Lancer Europe, een dochterfirma van een Amerikaans bedrijf, onder meer in fastfoodrestaurants terug te vinden. "Daarnaast zijn we heel actief in Midden-Oost Afrika, Azië en Rusland", besluit Juvyns. (RDK)