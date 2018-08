Subsidies moeten tieners laten sporten 23 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Zaventem krijgt 15.000 euro aan subsidies van de Vlaams overheid voor de stimulering van de naschoolse sport bij leerlingen van de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs. "Dat geld zal gebruikt worden om middelbare scholen de kans te geven samen met de gemeentelijke sportdienst een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod te organiseren", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). "Zo'n inspanning is nodig, want we merken dat tieners van de eerste en de tweede graad vaak afhaken bij hun sportclubs."





De subsidie geldt enkel als financiële ondersteuning voor lesgeverskosten of coördinatiekosten verbonden aan de organisatie van het naschoolse sportaanbod voor leerlingen uit de eerste en tweede graad secundair onderwijs. De leerlingen zullen zelf hun sporten kunnen kiezen. (RDK)