Studente ontkent drugssmokkel... maar wordt toch veroordeeld 01 augustus 2018

Een 25-jarige Braziliaanse studente is veroordeeld tot 36 maanden voor het smokkelen van drugs. Op 11 februari werd ze gecontroleerd nadat ze was afgestapt van een vlucht uit Bolivia. Ze vertelde de douane dat ze modestudente was en enkele kleren aan de man kwam brengen. In plaats van prachtige designerkledij troffen de douaniers versleten jurken aan in haar bagage. Dit wekte argwaan en uit nader onderzoek bleek dat er in een dubbele bodem 4,4 kilogram cocaïne zat. "Ik weet hier niets van", klonk het meteen en ook voor de rechter hield ze deze versie vol. Telefonie-onderzoek wees uit dat ze meermaals contacten had met een kennis van haar die haar instructies gaf in verband met haar bagage. Haar advocaat Kristof Lauwens vroeg en kreeg een straf van 36 maanden zodat ze niet voor de strafuitvoeringsrechtbank moet verschijnen en dus na 1/3 van haar straf vrijkomt. (WHW)