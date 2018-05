Straten krijgen nieuwe asfaltlaag 04 mei 2018

Heel wat straten in groot-Zaventem krijgen dezer dagen een nieuwe asfaltlaag. Zo waren de Mercuriusstraat, de Dupontstraat en de Van Opstalstraat in Nossegem de voorbije dagen aan de beurt. "Ondertussen is een aannemer ook bezig met het afschrapen van de Zeenstraat in Sterrebeek, waarna ook daar een nieuwe asfaltlaag zal komen", zegt schepen van Technische Dienst Peter Rosel (Open Vld). "Op 18 en 19 mei zal de Hector Henneaulaan tussen de Parklaan en de Sterrebeekstraat nieuw asfalt krijgen. De klinkers van de verhoogde bermen zullen er bovendien vervangen worden door asfalt." (RDK)