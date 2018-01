Straten krijgen ledverlichting 02u56 0

Enkele straten in Sterrebeek krijgen dit jaar ledverlichting. Het gaat onder meer om de Sint-Pancratiuslaan, de Mgr. Cardijnlaan en de Vossemlaan. "Hiermee werken we stap per stap verder aan de transitie van heel het Zaventems openbaar verlichtingsnet en komen we weer een stukje dichter bij ons doel in het kader van de klimaatbesparende maatregelen en onze overeenkomst in de Burgemeesterconvenant", zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). De installatie van de ledverlichting in de Sterrebeekse straten kost de gemeente 62.045 euro.





(RDK)