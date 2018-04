Stort van 12 ton opgeruimd... en daar is de nieuwe lading 18 april 2018

02u26 0 Zaventem Amper enkele dagen nadat werknemers van Interza zowat twaalf ton afval opruimden op een privéterrein in de Bevrijdingslaan, liggen er al opnieuw vuilniszakken.

Deze keer neemt de gemeente de kosten van de opruimwerken op zich, zodat de 88-jarige eigenares van het perceel niet opnieuw in de buidel moet tasten. "Een schande is het", zegt schepen van Milieu Erik Rennen (N-VA). "We zullen alle zakken doorzoeken, in de hoop adresgegevens te vinden. Zo kunnen we de kosten misschien alsnog op de vervuiler verhalen. Dit sluikstorten moet absoluut stoppen, we zijn het beu om telkens andermans rommel te moeten opruimen. Het is dan ook ontzettend belangrijk om in de toekomst camera's in te zetten."





