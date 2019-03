Storm Freya aan de haal met wijzerplaat van kerktoren DBS

04 maart 2019

16u28 0 Zaventem Ook in de rand had de brandweer de handen vol met de stormwind van afgelopen nacht en vanochtend.

Opvallende ‘uitschieter’: in Sterrebeek brak een wijzerplaat van de klok op de kerktoren onder druk van de hevige rukwinden af en belandde in de dakgoot. De brandweer werd opgetrommeld door een paar leden van de Kerkfabriek die het incident hadden opgemerkt. Via de brandweerladder kon het stuk wijzerplaat verwijderd worden voor het naar beneden viel.

Elders in de regio geraakten er enkele bomen ontworteld en werden er dakpannen en dakgoten losgerukt. In Vilvoorde ging een rukwind met het dak van een tuinhuis aan de haal.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West telde in totaal zowat 110 stormgerelateerde interventies.