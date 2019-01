Stijgend aantal asielzoekers: opvangcentrum van Zaventem heropent deuren voor 200 mensen Burgemeester Holemans zet licht pas op groen als er veiligheidsgaranties komen Robby Dierickx

17 januari 2019

11u28 0 Zaventem Ruim twee jaar nadat het tijdelijke opvangcentrum voor vluchtelingen in industriezone Keiberg in Zaventem de deuren sloot, wil Fedasil het eind deze maand heropenen. Door het stijgend aantal asielaanvragen zouden er 200 vluchtelingen onderdak krijgen. Burgemeester Ingrid Holemans wil eerst garanties over de veiligheid alvorens het licht op groen te zetten.

Het voormalige ING-gebouw langs de Excelsiorlaan in industriezone Keiberg werd tussen maart en november 2016 al een eerste keer als tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen gebruikt. Toen kregen er 250 asielzoekers onderdak. Op twee vechtpartijen in evenveel dagen tijd na waren er – ondanks de vrees van inwoners van Zaventem – geen noemenswaardige problemen. Door de daling van het aantal asielaanvragen sloot het centrum ruim twee jaar geleden de deuren. Maar nu opnieuw meer vluchtelingen asiel aanvragen, is Fedasil op zoek naar extra opvangplaatsen. En dus kwam de instantie bij de gemeente Zaventem aankloppen.

“We waren – gezien de stijging van het aantal asielaanvragen – dringend op zoek naar een nieuw tijdelijk opvangcentrum en het gebouw in de Excelsiorlaan is heel snel beschikbaar”, zegt Lies Gilis van Fedasil. “Bovendien is het een redelijk groot opvangcentrum, zodat we meteen tweehonderd vluchtelingen onderdak kunnen bieden. We gaan nu zo snel als mogelijk bedden in het pand plaatsen en de eetzaal in orde brengen, zodat het eind deze maand al in gebruik genomen kan worden.”

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) had ondertussen al de eerste gesprekken met de verantwoordelijke van Fedasil in verband met de huidige toestand van het gebouw en de concrete invulling ervan. Ondanks dat Fedasil nu al zegt dat het opvangcentrum eind deze maand de deuren heropent, is het wel nog wachten op groen licht van de burgemeester. “Ik wil eerst voldoende garanties wat de veiligheid betreft”, luidt het. “Zo moet er vanuit Fedasil een zogenaamd veiligheidsprotocol en huishoudelijk reglement uitgewerkt worden. Dat zal in nauwe samenwerking met de Zaventemse veiligheids-, hulp- en andere bevoegde diensten moeten gebeuren. Daarnaast vragen we een frequent gestructureerd overleg, afspraken over de toegang en de uitstroom van het centrum, een veiligheidsplan voor noodsituaties en een mix van verschillende bewoners. Het kan immers niet zijn dat er alleen mannelijke vluchtelingen onderdak in krijgen. Zodra we al die garanties hebben, zet ik het licht op groen. Problemen verwacht ik niet, aangezien het drie jaar geleden al een opvangcentrum was.”

Vluchtelingen naar school

Net als toen zal de gemeente Zaventem ook nu de kinderen die onderdak krijgen in het opvangcentrum een plek trachten te geven in één van de scholen. “We zullen uiteraard moeten bekijken of er nog plaats is, want onze gemeente kampt met een capaciteitstekort”, aldus nog Holemans.

Volgende week woensdag om 19.30 uur organiseren de gemeente en Fedasil een informatieavond in het gemeentehuis. Inschrijvingen hiervoor verlopen via de gemeentelijke webstek. Daarnaast is Fedasil samen met de VDAB met de wervingsprocedures gestart om opnieuw gepast en competent personeel aan te werven dat het centrum zal beheren. Zo wordt binnenkort een jobdag voor het opvangcentrum in Zaventem georganiseerd. Meer info op www.fedasil.be.