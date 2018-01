Sticker moet dierenlevens redden ZELFKLEVER MAAKT DUIDELIJK HOEVEEL DIEREN ER IN BRANDENDE WONING ZITTEN ROBBY DIERICKX

24 januari 2018

02u30 0 Zaventem Jaarlijks sterven tientallen huisdieren in branden, omdat de hulpdiensten dikwijls niet weten dat er dieren in de woning zitten. Het schepencollege van Zaventem wil daar komaf mee maken en lanceert een sticker die aangeeft hoeveel huisdieren er zich in een huis bevinden.

De 27-jarige Nelle Poplemon beseft maar al te goed hoe pijnlijk het is om een huisdier te verliezen in een brand. Toen haar woning in de Solariumlaan in Elewijt begin december volledig in de as gelegd werd, verloor ze behalve haar hele inboedel ook haar hond. "Hij heeft vier jaar lang bij ons gewoond en maakte met andere woorden deel uit van het gezin", klonk het daags na de brand. "Dat hij er nu plots niet meer is, komt hard aan."





Meer dierenlevens redden

Om te vermijden dat dezelfde taferelen zich ook in Zaventem afspelen, heeft het schepencollege maandag beslist om een sticker te ontwerpen die inwoners op hun venster of voordeur kunnen kleven. Een primeur in Vlaams-Brabant. "Op die zelfklever kunnen de bewoners schrijven hoeveel huisdieren er zich in de woning bevinden", legt schepen van Dierenwelzijn Erik Rennen (N-VA) uit. "Zo weet de brandweer bij een evacuatie onmiddellijk of en hoeveel huisdieren er aanwezig zijn. Op die manier kunnen meer dierenlevens gered worden. Voor de brandweer is het in de chaotische omstandigheden bij een brand immers niet altijd evident om te weten te komen of er effectief nog dieren in de vlammenzee zitten. Via de sticker zal dat wel het geval zijn."





Of zo'n zelfklever het leven van haar hond had kunnen redden, is moeilijk in te schatten, maar volgens Nelle Poplemon is het initiatief van de gemeente Zaventem wel een goed idee. "Het is mooi dat de gemeente aan de dieren denkt", zegt ze. "Het verlies van een huisdier komt altijd hard aan, maar weten dat hij in een brand om het leven kwam, maakt het zo mogelijk nog pijnlijker. Ik hoop dan ook dat nog meerdere gemeenten het voorbeeld van Zaventem volgen. Als Zemst binnenkort mee op de kar springt, ga ik me zeker zo'n sticker aanschaffen. Van mijn vriend kreeg ik onlangs een katje en ik wil absoluut vermijden dat het diertje hetzelfde moet meemaken als mijn hond."





Vanaf 1 maart

De Zaventemse sticker werd ontwikkeld door de dienst Milieu & Dierenwelzijn en de dienst Integrale Veiligheid en werd inmiddels goedgekeurd door de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politie van Zaventem. Vanaf 1 maart kunnen de inwoners van de luchthavengemeente gratis een sticker afhalen aan de onthaalloketten.