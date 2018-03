Sticker die leven huisdieren moet redden verkrijgbaar 02 maart 2018

De sticker die de brandweer duidelijk moet maken dat er zich huisdieren in een woning in Zaventem bevinden, is vanaf nu verkrijgbaar bij de verschillende onthaalloketten. Zaventem is de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die zo'n sticker maakt.Voor de brandweer is het bij een brand vooral zaak om zo snel als mogelijk mensen uit de vlammenzee te halen. Vaak is het voor de brandweer niet duidelijk of er zich ook huisdieren in de woningen bevinden. Daarom heeft het schepencollege van Zaventem een sticker laten maken waarop aangeduid kan worden hoeveel huisdieren er aanwezig zijn. De sticker moet op het raam of de voorgevel gekleefd worden, zodat de brandweer meteen kan zien hoeveel dieren er gered moeten worden.





Sinds gisteren kunnen inwoners de sticker gratis afhalen aan de verschillende onthaalloketten in de gemeente. (RDK)