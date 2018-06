Sterretjesweide herdenkt levenloos geboren kindjes 05 juni 2018

Op het kerkhof van Zaventem is voortaan een apart herdenkingsplekje voor levenloos geboren kinderen. De sterretjesweide werd in de vorm van een beer aangebracht. Het is op vraag van N-VA-gemeenteraadslid Tom De Vits dat het schepencollege besloot om een herdenkingsplek voor levenloos geboren kinderen op het kerkhof aan te brengen. "We wilden hierbij niet over een nacht ijs gaan en gingen op zoek naar een unieke creatie", zegt schepen voor Begraafplaatsen Dirk Philips (Open Vld).





Tom De Vits is tevreden dat zijn initiatief in de praktijk omgezet werd. "Omdat het om kindjes gaat, ontwierpen onze gemeentelijke diensten een prachtig veldje in de vorm van een beertje, waarin de naamkaartjes van de kindjes kunnen geplaatst worden."





De gemeente gaat nu bekijken of een dergelijke sterretjesweide ook op de kerkhoven in de deelgemeenten ingericht kan worden. (RDK)