Sterrebeek 2000 wil wandelweg vrij WEG VAN GORZEN JAAR NA OPENING NOG ALTIJD AFGESLOTEN ROBBY DIERICKX

05 mei 2018

02u46 0 Zaventem Met veel tromgeroffel werd de Weg Van Gorzen anderhalf jaar geleden geopend. Maar wat blijkt nu? Sindsdien kon er nog nooit gewandeld worden. De weg is er nog steeds afgesloten, tot grote frustratie van actiecomité Sterrebeek 2000. Al lijkt er nu toch eindelijk schot in de zaak te komen.

"Anderhalf jaar geleden waren we bijzonder tevreden dat de Weg Van Gorzen, een belangrijke trage verbinding tussen Sterrebeek en Tervuren, officieel geopend werd", vertelt Luc Caluwaerts, voorzitter van Sterrebeek 2000. "De wandelweg loopt door het golfterrein The National in Sterrebeek en onderweg komen wandelaars onder meer een gerestaureerde tunnel tegen die speciaal voor vleermuizen ingericht werd. Maar toen we enkele maanden na de opening een trage wegenwandeling via de wandelweg wilden organiseren, bleek dat het pad er volledig afgesloten is. Uiteindelijk kregen we te horen dat de weg pas in de loop van 2017 helemaal klaar zou zijn. Groot was onze verbazing dan ook toen we in oktober vorig jaar opnieuw voor een nadarhek stonden. Nochtans ligt er op het pad op slechts twee plaatsen wat modder. Voor de rest kan je er wel gewoon op wandelen. Na lang aandringen kwam er in maart eindelijk overleg tussen het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC), Sterea, de gemeente Zaventem en de Vlaamse Landmaatschappij. Maar sindsdien bewoog er niets meer."





Daarom plant actiecomité Sterrebeek 2000 vandaag een actie in het kader van de nationale dag voor de doorgang van trage wegen. "We willen dat het wandelpad zo snel mogelijk vrijgemaakt wordt", klinkt het. "Op 21 oktober proberen we onze trage wegenwandeling voor de derde keer via daar te laten lopen, dus we hopen dat we dan niet opnieuw voor nadarhekken staan."





Grond onteigend

Bij Sterea, de projectontwikkelaar die het golfterrein aanlegde en ook meewerkt aan de wandelweg, laat men weten dat er nog een grond onteigend moest worden. "Daardoor is de weg momenteel nog niet toegankelijk", geeft CEO Petra Noé toe. "Maar ondertussen is de onteigening gebeurd en kunnen we de werken afronden. Het pad zal ook nog afgepaald worden, maar die werken zouden niet veel tijd meer in beslag mogen nemen. We verwachten dan ook dat er op 21 oktober zeker op gewandeld kan worden."





Ook de gemeente moet nog een deel van het wandelpad aanleggen. "Maar ook die werken vorderen ondertussen goed. Als gemeente ijveren we evenzeer voor een snelle opening van de Weg Van Gorzen, maar we begrijpen niet waarom Sterrebeek 2000 nu plots een actie plant. Ook bij het actiecomité is de timing immers bekend. Het is dus zonde dat ze de problematiek nu aankaarten, terwijl de oplossing in de maak is."