Stelende kassiersters veroordeeld 07 juni 2018

Een 28-jarige vrouw uit Bonheiden is veroordeeld tot een werkstraf van 85 uur voor loondiefstal. De vrouw werkte drie jaar geleden in een Carrefourfiliaal in Zaventem. Samen met twee andere vrouwen had ze een manier gevonden om een centje bij te verdienen. Nadat ze de gekochte goederen inscanden -waardoor ze zonder problemen het alarmsysteem konden voorbijkomen- annuleerden ze de bestelling. Zo konden ze als klant bij elkaars kassa langsgaan en inkopen doen zonder dat ze ervoor moesten betalen. Ook gaven ze kortingen op elkaars inkopen. Een intern fraudeonderzoek bracht de praktijken aan het licht en de drie mochten beschikken. Een collega van haar kreeg een werkstraf van 75 uur. Een derde kreeg 7 maanden cel omdat ze verstek liet gaan. (WHW)