Standaardstraf voor smokkelen van zeer zuivere cocaïne WHW

19 december 2018

12u31 0 Zaventem Een 50-jarige man uit Napels is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne.

Op 30 augustus troffen de douanediensten 3,2 kilogram cocaïne aan in een dubbele bodem van zijn koffer. De drugs bleken een zuiverheidsgraad van 97 % te hebben, wat enorm hoog is. “Dit wordt nog talloze malen versneden vooraleer het bij de gebruikers terechtkomt. Men moet niet vragen hoeveel winst criminele organisaties hiermee maken”, aldus het parket. De verdediging had om mildheid gevraagd maar de rechter gaf hem toch de standaardstraf van 36 maanden.