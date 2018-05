Standaardstraf voor drugskoerier 09 mei 2018

Een Hongaarse twintiger is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 36 maanden voor drugssmokkel. De man werd eerder dit jaar op de luchthaven betrapt met 2 kilogram cocaïne in zijn reistas. Hij biechtte op dat hij benaderd was door een onbekende man om de drugs te smokkelen. De rechter aprecieerde de eerlijkheid van de man maar veroordeelde hem toch tot de standaardstraf. "Hij heeft bewust meegwerkt aan de invoer van drugs", klonk het. (WHW)