Spottersplatform meteen te klein DRUMMEN VOOR FOTO VAN GROOTSTE PASSAGIERSVLIEGTUIG ROBBY DIERICKX

20 april 2018

02u40 0 Zaventem Ruim tweehonderd spotters zijn gisteren naar het nieuwe spottersplatform in Steenokkerzeel afgezakt voor een kiekje van de A380. Het was pas de derde keer dat het grootste passagiersvliegtuig ter wereld op Zaventem landde. Het gloednieuwe platform was meteen te klein.

Al bij het krieken van de dag vatten de eerste spotters post op het nieuwe spottersplatform aan asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Voor de vliegtuigliefhebbers was het immers een hoogdag: voor de derde keer landde de Airbus A380 op Brussels Airport. Het toestel van vliegtuigmaatschappij Emirates telt 517 zitplaatsen en kwam speciaal voor de inhuldiging van de driedubbele instapbrug, die 6 miljoen euro kostte, naar Zaventem. De komende jaren investeert de luchthaven 52 miljoen euro in de renovatie van 24 en bouw van 7 nieuwe instapbruggen.





Rudy De Bondt uit het Antwerpse Berchem stond gisteren al vanaf 8 uur 's ochtends, ruim vijf uur voor de landing, op het spottersplatform. "Ik ben zeker geen fervente spotter, maar als zo'n toestel naar Zaventem komt, wil ik er absoluut bij zijn. Ik heb er zelfs speciaal een dagje verlof voor genomen (lacht). Toen het toestel de wielen op de grond zette, had ik een euforisch gevoel. De omvang van het vliegtuig is indrukwekkend. Als je dat vergelijkt met de standaard toestellen die hier landen, is er een immens verschil qua grootte."





Collectie

Meteen na de landing trok Rudy naar de andere kant van de luchthaven om daar om iets voor 17 uur een foto van het vertrek van de A380 richting Dubai te maken. Ook de gepensioneerde Joannes Vaes uit Halen kwam gisteren speciaal naar Brussels Airport om het grootste passagiersvliegtuig ter wereld te fotograferen. "Al veertig jaar ga ik regelmatig spotten en dan is een dag als vandaag bijzonder speciaal. Dit toestel mag niet ontbreken in mijn collectie. De landing van een A380 meemaken, doet immers heel wat met mij."





Geen plaats meer

Voor tientallen spotters was het gisteren ook de eerste kennismaking met het spottersplatform aan asielcentrum 127bis. "Het oogt bijzonder mooi, al was het vandaag wel wat te klein (lacht)", zegt Joannes Vaes nog. "Door de drukte ben ik er zelfs niet meer op geraakt. Maar binnenkort kom ik nog eens terug, zodat ik er op een rustiger moment ook effectief gebruik van kan maken."





Meer naar Zaventem komen

Rudy De Bondt had meer geluk. Aangezien hij al om 8 uur opdaagde, was er voor hem wel nog plaats. "En het is de ideale plaats om foto's van de landende vliegtuigen te maken", zegt hij. "Dankzij die spottersplatformen zal ik ongetwijfeld nog wat meer naar Zaventem komen."