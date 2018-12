Sportdienst krijgt opnieuw #sportersbelevenmeer-award RDK

18 december 2018

Voor het tweede jaar op een rij heeft de Zaventemse sportdienst de #sportersbelevenmeer-award ontvangen. Die wedstrijd werd georganiseerd door Sport Vlaanderen. Sportschepen Erik Rennen (N-VA) is fier dat zijn sportdienst voor het tweede opeenvolgende jaar een award in ontvangst mocht nemen. “Die award moet inwoners aanzetten om meer te bewegen of te sporten”, aldus de schepen. “We scoorden goed op de verschillende criteria om de titel binnen te halen. Het gaat om het inrichten van sportactiviteiten, het delen van foto’s op sociale media, initiatieven om gezinnen aan het sporten te krijgen en de promotie van de Maand van de sportclub, van sport op school of in de natuur en op het werk.”