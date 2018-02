Spelotheek binnenkort vaker open 28 februari 2018

Vanaf 1 maart verdubbelt de spelotheek van Zaventem haar openingsuren. Dat is een gevolg van het succes, ruim een jaar na de officiële opening.





In de spelotheek kunnen kinderen van 0 tot 9 jaar voor slechts 5 euro per jaar speelgoed ontlenen. Het speelgoed is nieuwe, educatief en van hout. In november 2016 opende de spelotheek de deuren in de Vijverstraat in Zaventem. "Omdat het een groot succes is, hebben we in samenspraak met de enthousiaste vrijwilligers beslist om de spelotheek voortaan vaker te openen", zegt bevoegd schepen Dirk Philips (Open Vld). "Zo zwaaien de deuren vanaf 1 maart elke woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur open. Momenteel was dat alleen op de tweede en de vierde woensdag van de maand het geval. Daarnaast zal er ook speelgoed ontleend kunnen worden op de eerste en de derde donderdag van de maand, telkens tussen 17 en 19 uur. Het voorbije jaar waren de deuren alleen op de eerste donderdag geopend." (RDK)