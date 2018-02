Spelers genoeg voor eigen stickeralbum DRIE JAAR NADAT SK NOSSEGEM PLOTS GEEN JEUGD MEER HAD ROBBY DIERICKX

03 februari 2018

03u04 0 Zaventem Drie jaar geleden had SK Nossegem géén jeugdspelers meer, maar sindsdien heeft de werking een hoge vlucht genomen. Zo hoog, dat de club een eigen stickeralbum kan vullen met plaatjes van de leden. En jawel, dat hebben ze dan ook gedaan.

In 2015 zat SK Nossegem plots zonder jeugdspelers. Het werd een jaar met enkel een A-ploeg, de zondagsreserven en een veteranenploeg. En dat terwijl er tot dan verschillende jeugdploegen in competitie speelden. Nog opvallender: terwijl Nossegem het zonder jeugd moest doen, kwam er bij KVW Zaventem en KOVC Sterrebeek - de twee andere clubs uit de luchthavengemeente - een inschrijvingsstop voor jeugdspelers. Omdat heel wat jongeren hierdoor niet aan voetballen toe kwamen, besloot het bestuur van SK Nossegem om de jeugdwerking nieuw leven in te blazen. Via onder meer jeugdinitiatiedagen werden jonge talentjes aangetrokken. En met succes, want vandaag telt SK Nossegem opnieuw zowat honderd jeugdspelers.





Sinds deze week hebben al die spelertjes ook een plaats in het stickeralbum van de club. Het idee kwam van Stefanie De Mol, verantwoordelijke voor de communicatie bij SK Nossegem. "Ik werkte het idee uit in samenwerking met We Are Nossegem, een ondersteunenden, stimulerende en creatieve werkgroep die opgericht werd door enkele spelers", vertelt ze. "Nossegem blaast dit jaar namelijk zestig kaarsjes uit en we beschikken inmiddels over voldoende spelers om een volwaardig stickeralbum uit te brengen. Op deze manier willen we de kinderen en jongeren bedanken omdat ze voor onze club gekozen hebben."





Ruildag

In het album is er plaats voor zo'n tweehonderd stickers. "Alle (jeugd)spelers, bestuursleden en vrijwilligers gingen op de foto", vervolgt Stefanie. "Voorts zijn er ook stickers met het logo van de club beschikbaar, net als ploegfoto's. De actie mag dan wel pas dinsdag gestart zijn, toch gingen er al heel wat zakjes met stickers over de toonbank. Zo'n zakje kost 1,25 euro en telt zes zelfklevers. De albums zijn gratis. In maart organiseren we een grootschalige ruildag, maar er wordt ook nu al volop geruild."





De zakjes met stickers zijn te koop in de kantine van SK Nossegem, bij kapperszaak Piet's Kreatie en in café De Tinnen Pot. De actie loopt nog tot eind april. De opbrengst gaat naar de clubwerking, en dan vooral die van de jeugd.