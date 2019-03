Spelers en bestuur SKN serveren kippen en ribbetjes RDK

28 maart 2019

Voetbalclub SK Nossegem organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 maart haar jaarlijks kippenfestijn. Dat vindt vanaf dit jaar opnieuw in zaal De Koperen Kraan plaats. Behalve kippen serveren de spelers en het bestuur ook ribbetjes, vegetarische schotels en vol-au-vent. Op zaterdag is de keuken van 17 tot 22 uur open, op zondag is dat van 11.30 tot 15 uur. De gerechten kunnen ook afgehaald worden.