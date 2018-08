Speelbuis onder spottersplatform dicht wegens wateroverlast 07 augustus 2018

02u32 0 Zaventem De speelbuis onder het spottersplatform aan het Vliegbos is niet meer toegankelijk voor kinderen. Omdat de buis bij hevige regen onder water komt te staan, heeft de luchthaven beslist om ze af te sluiten. In de plaats komt er een speelheuvel, die ook als extra afwatering dienst moet doen.

In april werden de twee spottersplatformen geopend: een aan asielcentrum Caricole in Steenokkerzeel en een aan het Vliegbos in Nossegem. Bij die laatste werden enkele speeltuigen voor kinderen geplaatst. Zo werd onder het spottersplatform ook een betonnen speelbuis ingericht. Die buis is sinds enkele dagen echter langs beide kanten dichtgemetseld. Omdat er geen informatie over die maatregel gegeven werd, wisten gezinnen die regelmatig vliegtuigen spotten niet wat er aan de hand was. Volgens de luchthaven werd de buis afgesloten om te vermijden dat kinderen natte voeten krijgen tijdens het spelen.





Onder water

"Bij hevige regen liep de buis namelijk onder water", zegt Anke Fransen van Brussels Airport. "Dat kan echter niet de bedoeling zijn. Daarom hebben we beslist om extra afwatering te voorzien. Concreet zal de grond onder de vleugel van het spottersplatform opgehoopt worden, waardoor de speelbuis moet verdwijnen. Door de extra grond die aangevoerd wordt, kunnen we er wel een speelheuvel creëren. De glijbaan blijft ook behouden."





De werken zullen de komende weken uitgevoerd worden. Daardoor zullen spotters tijdelijk vanuit een werfzone vliegtuigen moeten fotograferen. (RDK)