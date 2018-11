Spaghetti ten voordele van mucopatiëntjes Seppe (4) en Finn (1,5) Robby Dierickx

14u52 2 Zaventem Nu zaterdag 17 november staan de 4-jarige Seppe uit Machelen en de 1-jarige Finn uit Zaventem centraal tijdens de spaghettislag van de vriendenvereniging ‘Een hart voor muco’. De twee jongens lijden aan de ziekte en de benefiet wordt voor hen – maar ook voor alle andere mucopatiëntjes – georganiseerd in CC De Factorij in Zaventem.

Mucoviscidose is een levensbedreigende aandoening waarbij slijmen in de ademhalings- en spijsverteringsorganen veel dikker en taaier zijn dan normaal. Dit taaie slijm zorgt voor veel longproblemen, infecties en kan leiden tot suikerziekte en/of darmverstoppingen. Er bestaat momenteel nog geen geneesmiddel tegen de ziekte, maar wel een tijdrovende therapie die de symptomen probeert te verzachten. Elke week wordt er in ons land een kindje geboren dat aan de erfelijke ziekte lijdt.

Ook de 4-jarige Seppe uit Machelen en de 20 maanden oude Finn uit Zaventem werden met mucoviscidose geboren. Voor Seppe werd in het verleden al een fuif georganiseerd en nu staat met de spaghettislag een benefiet voor de jongen uit Machelen en Finn uit Zaventem op het programma. De opbrengst gaat naar de families van beide jongens en de mucovereniging. Tijdens de benefiet, die in de Stockmanszaal in cultureel centrum De Factorij in Zaventem plaatsvindt, worden spaghetti en macaroni geserveerd. Voor wie geen pasta lust, staat croque monsieur op de menukaart. De keuken is van 11.30 tot 21 uur geopend.