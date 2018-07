Sociale kavel kopen? Eerst voorrangspunten tellen 20 juli 2018

02u33 0 Zaventem De gemeente heeft een voorrangsregeling vastgelegd voor de toekomstige toewijzing van sociale kavels. Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Je krijgt meer punten als je al lang in de gemeente woont en als je jonger bent dan 35 jaar. Er spelen ook sociale elementen mee zoals het inkomen en de gezinssamenstelling.

Vanaf 15 november kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor de aankoop van een sociale kavel. Het gaat in eerste instantie om tien loten op de Kersenberg in Nossegem en 14 loten op het Moorselveld in Sterrebeek. "Wij vinden het belangrijk dat we jongeren en jonge gezinnen met een band met de gemeente een perspectief kunnen bieden om in onze gemeente te kunnen blijven wonen en een toekomst uit te bouwen", zegt Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Woonbeleid. "Kandidaat-kopers vinden alle informatie nu op de gemeentelijke website. De toewijzing van de kavels zal wel nog niet voor morgen zijn. In Nossegem moeten nog werken gebeuren aan de achterliggende beek. In Sterrebeek zijn er nog geen goedgekeurde verkavelingsplannen."





Voor toekomstige verkavelingen van enige omvang wil de gemeente ook werk maken van een totaal nieuw model. "Daarbij ligt de focus niet meer op het louter opsplitsen van grond in kavels, waarop mensen zich dan achter hun vier muren terugtrekken. Nee, we gaan naar woonparken waar we auto's voor een groot stuk onder de grond steken. Zo worden parkeerstraten opnieuw leef- en speelstraten. We gaan naar minder privaat groen, maar meer publiek groen. Zo creëren we ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners."





(DBS)