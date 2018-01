Snelrecht voor verdachte van diefstal op trein 19 januari 2018

Toen een man het afgelopen weekend met de trein van Leuven op weg was naar de luchthaven van Zaventem, werd hij bestolen. De man was zijn bagage in het rek boven de zitplaatsen aan het laden toen één van zijn twee tassen werd gestolen. De collega van de man merkte de diefstal snel op en het slachtoffer stapte van de trein die nog stilstond in het station van Leuven. Hij sprak op het perron twee mannen aan die hij verdacht van de diefstal van zijn tas. Zij ontkenden de diefstal en het slachtoffer stapte weer op de trein naar de luchthaven. Daar deed hij aangifte van de diefstal. Op camerabeelden bleek nadien duidelijk dat de twee mannen die het slachtoffer had aangesproken wel degelijk te maken hadden met de diefstal. Een derde man, hun kompaan, had de tas ontvreemd en verstopt op het perron. Nadien waren ze met z'n drieën weggewandeld met de gestolen tas. Woensdag werd één van de verdachten tegengehouden in het station Brussel-Zuid door agenten van de spoorwegpolitie. De 26-jarige Algerijn bekende zijn betrokkenheid bij de diefstal. Het parket dagvaardde hem onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet zich begin maart al voor de rechter verantwoorden. (ADPW)