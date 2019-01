Sneeuw zorgt voor beperkte hinder op luchthaven Robby Dierickx

22 januari 2019

15u32 0 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem heeft de sneeuwval dinsdagmiddag slechts voor wat beperkte hinder gezorgd. Bij de aankomende vluchten liepen de vertragingen op tot een halfuur, wie moest vertrekken van op Zaventem moest rekening houden met vertragingen tot drie kwartier.

“Pas rond de middag doken de eerste problemen op”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport. “Door de sneeuwval moesten we de twee start- en landingsbanen die in gebruik waren elk om beurt sneeuwvrij maken. Daardoor moesten alle aankomende en vertrekkende vluchten een uur lang op één start- en landingsbaan gestuurd worden. Dat leidde evenwel niet tot afgelaste vluchten, maar wel tot vertragingen van maximaal 45 minuten. We hadden geluk dat de sneeuw pas tijdens de middag – geen druk moment op de luchthaven – Zaventem bereikte.”

De luchthaven verwacht ook woensdag wat hinder door verse sneeuw, vooral in de voormiddag.