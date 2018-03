Smokkelaars gebruiken koersbroeken 06 maart 2018

Drie Mexicaanse mannen en een vrouw riskeren celstraffen van 36 maanden voor het smokkelen van amfetamines. Het trio verstopte zo'n 9 kilogram aan amfetamines in koersbroeken. Op 4 december werden ze opgepakt door de douane in de luchthaven. Ze bekenden onmiddellijk de smokkel. Naar eigen zeggen werd hen 3.000 euro per persoon beloofd als de smokkel zou slagen. "Uit geldgewin hebben ze aan illegale praktijken gedaan", aldus het parket. De verdediging vraagt om uitstel. "Ze stonden met hun rug tegen de muur, omdat ze in hun thuisland in zware financiële problemen beland waren. Ze wisten niet wat of hoeveel ze vervoerden, maar hadden natuurlijk wel door dat er iets niet pluis was." Uitspraak op 14 maart. (WHW)