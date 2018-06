Smokkelaar verstopte drugs in zeep 14 juni 2018

02u42 0 Zaventem Een 63-jarige Italiaan werd veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van heroïne.

De man gebruikte best wel een inventieve methode om de drugs te verstoppen. Onder een dubbele bodem van zijn handbagage trof de douane op de luchthaven van Zaventem eind vorig jaar vier stukken zeep aan, en in die zeep zat alles samen zo'n 1,74 kilogram heroïne. Aan de achterzijde van de handbagage bleek nog eens 1,64 kilogram te zitten. "Ik dacht dat ik voedingsmiddelen en wasproducten vervoerde. Van drugs weet ik niets", klonk het tegen de politie. Nochtans had de Italiaan wel 2.000 euro gekregen voor de smokkel. "Niemand betaalt die som om enkele stukken zeep mee te nemen", aldus de rechter. "Hij had moeten weten dat dit niet pluis was." (WHW)