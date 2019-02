Smokkelaar ‘vergeet’ bagage WHW

18 februari 2019

13u17 0 Zaventem Een man uit Curaçao is veroordeeld tot 40 maanden cel voor het smokkelen van maar liefst 26 kilogram cocaïne.

Op 24 juni werd een achtergelaten koffer gevonden op de bagageband. In de koffer troffen de veiligheidsdiensten tot hun grote verbazing 26 kilogram cocaïne aan. De koffer bleek op naam van J.L. te staan. Bovendien bleek uit zijn boekingsgegevens dat hij op 3 augustus een terugvlucht had geregeld. De man kwam opdagen op de luchthaven en werd in de boeien geslagen. “Ik was mijn bagage uit het oog verloren en had meteen de trein genomen, over drugs weet ik niks”, klonk het antwoord.

De rechtbank vond het wel zeer vreemd dat iemand zijn bagage ‘vergeet’ om er daarna niet meer naar te vragen. “Als de beklaagde die drugs niet in de koffer heeft gestoken,moet een onbekende dit hebben gedaan. Het is dan toch vreemd dat die onbekende zich ook geen zorgen maakte om de koffer met zijn 26 kilogram drugs in? De beklaagde wist goed genoeg waarmee hij bezig was en heeft -waarschijnlijk uit schrik- de koffer achtergelaten”, concludeerde de rechter in zijn vonnis.