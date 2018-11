Smokkelaar leert les maar niet WHW

06 november 2018

13u49 0 Zaventem Een Nederlandse dertiger is voor de derde keer veroordeeld voor het smokkelen van drugs. De man werd afgelopen zomer op de luchthaven opgepakt met 830 gram aan cocaïne in zijn lichaam.

De man probeert rond te komen door drugs te smokkelen. Soms glipt hij door de mazen van het net, soms loopt hij tegen de lamp. Sinds 2013 werd hij al vier keer betrapt toen hij drugs aan het smokkelen was. In 2013 kreeg hij in Nederland een celstraf van 210 dagen. Het leverde hem twee veroordelingen op. Het jaar daarop werd hij in Duitsland veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en zes maanden. Daarna bleef het stil rond de man, maar afgelopen zomer werd hij opgepakt met verschillende boleta’s gevuld met cocaïne in zijn lichaam. “U leert uw les blijkbaar niet meneer”, aldus de rechter die hem een effectieve celstraf van 4 jaar gaf.