Smokkelaar krijgt 38 maanden ondanks origineel excuus

03 januari 2019

15u55 0 Zaventem Een 50-jarige Nederlander is veroordeeld tot 38 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. “Ik kon niet anders. Ik moet mijn moeder toch kunnen onderhouden?!”, was zijn uitleg voor de rechter.

De man werd op 22 september opgepakt op de luchthaven. Hij bleek 39 boleta’s gevuld met cocaïne in zijn maag te hebben. I totaal smokkelde hij zo 502 gram van het witte poeder ons land binnen. In ruil zou hij 1000 euro krijgen. “In Curacao hebben we amper iets. Zelfs eten kan ik niet kopen voor mij en mijn moeder. Daarom nam ik het aanbod aan”, vertelde hij de rechter. Het was trouwens niet de eerste keer dat hij zich waagde aan drugssmokkel. Eerder werd hij op de luchthaven van Schiphol al eens opgepakt met drugs bij zich. Daarom besloot de rechter geen medelijden te hebben en hem te veroordelen tot 38 maanden cel. Dit houdt in dat hij pas kan vrijkomen nadat hij verschenen is voor de strafuitvoeringsrechtbank. Indien de straf 36 maanden of minder was zou hij automatisch zijn vrijgekomen na 1/3 -of minder- van de straf.