Sluikstorters vinden nu ook al weg naar parking kerkhof Robby Dierickx

04 februari 2019

10u58 0 Zaventem Op de parking van het kerkhof van Zaventem hebben sluikstorters afgelopen weekend verschillende afvalzakken gedropt. Het gaat voornamelijk om Brusselse vuilniszakken.

Het was oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA), die de vorige legislatuur als milieuschepen nog bevoegd was voor het opruimen van sluikstorten, die de berg afval afgelopen weekend in de Kerkhoflaan opmerkte. Opvallend: het bestaat opnieuw uit een hele resem afvalzakken van het Brusselse gewest. Die zakken worden nochtans gratis opgehaald in de hoofdstad. “Dit getuigt weer van zeer weinig respect voor de randgemeenten van Brussel”, vindt Rennen. “Ik wil er sterk op aandringen bij de meerderheid dat de vorig jaar aangekochte verplaatsbare veiligheidscamera’s ingezet moeten worden om dit soort toestanden tegen te gaan. Alleen met verhoogd toezicht en meer politiecontrole gaan we dit probleem kunnen indijken.”

Het afval zal eerstdaags opgeruimd worden door Interza. Sinds begin dit jaar is het immers niet meer de gemeente maar wel de afvalintercommunale die voor de opruimwerken instaat.