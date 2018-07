Sluikstorters Fazantenlaan riskeren boetes tot 250 euro 03 juli 2018

02u45 0 Zaventem De enorme berg afval in de Fazantenlaan is opgeruimd. In de nacht van woensdag op donderdag - enkele uren voor de opening van het mobiel recyclagepark - dropten sluikstorters er tonnen afval. Bij de opruimwerken werden de gegevens van twaalf mensen aangetroffen. Zij riskeren een GAS-boete en moeten instaan voor de opruimingskosten.

"Werknemers van Interza hebben al het afval de dag zelf nog opgeruimd", zegt milieuschepen Erik Rennen (N-VA). "We hebben wel twaalf identiteitsgegevens aangetroffen. De vermoedelijke daders zullen op gesprek moeten komen en riskeren een GAS-boete tot 250 euro. Verder willen we hen ook laten opdraaien voor de opruimingskosten. Op die manier hopen we de sluikstorters te laten beseffen dat ze over de schreef zijn gegaan. Bij een volgende editie van het mobiel recyclagepark hopen we over bewakingscamera's te kunnen beschikken zodat we die de dag voor de opening kunnen inzetten om sluikstorters op heterdaad te betrappen."





Ook bij het nieuwe sluikstort op een privéterrein in een gracht langs de Bevrijdingslaan in Sint-Stevens-Woluwe werden afgelopen weekend adressen teruggevonden door de familie van de eigenares van het perceel. Binnenkort laat de eigenares een omheining rond het perceel plaatsen in de hoop de aanhoudende sluikstortproblemen te kunnen oplossen. (RDK)