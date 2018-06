Sluikstorter ruimt zelf terrein 88-jarige op 30 juni 2018

02u37 1 Zaventem De familie van de 88-jarige eigenares van het terrein in de Bevrijdingslaan dat regelmatig zwerfvuil te slikken krijgt, heeft enkele weken geleden zelf een sluikstorter kunnen identificeren. De dader kwam de rommel daarna zelf opruimen.

De familieleden van de vrouw vonden enkele vuilniszakken en besloten om die te doorzoeken. "En in één van die zakken vonden ze een adres ", zegt milieuschepen Erik Rennen (N-VA). "Ze zijn met die informatie naar de politie getrokken, waarna agenten naar het bewuste adres trokken. De bewoner beweerde van niets te weten, maar kreeg van de politie te horen dat hij alles spoedig diende op te ruimen. Dat is even later ook gebeurd."





Of de verdachte ook een proces-verbaal kreeg, is onduidelijk. Ondertussen laat de familie van de eigenares van het perceel in de Bevrijdingslaan nog weten dat ze het zwerfvuil dat er in de voorbije dagen gedumpt werd, zelf zullen opruimen. Volgende week wordt een omheining rond het terrein geplaatst in de hoop nieuwe feiten te vermijden. (RDK)