Slimme verkeerslichten maken HST-fietsroute veiliger 02u28 0 Foto Lukas Slimme verkeerslichten moeten dit oversteekpunt van de HST-route op de Mechelsesteenweg veiliger maken. Zaventem Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 150.000 euro vrij voor het veiliger maken van het kruispunt van de HST-fietsverbinding met de Mechelsesteenweg in Nossegem. Daar komen slimme verkeerslichten zodat fietsers de steenweg veilig over kunnen steken.

De HST-fietsverbinding tussen Leuven en Brussel loopt voornamelijk langs het spoor, maar kent onderweg nog enkele gevaarlijke punten. Zo ook de oversteek ter hoogte van de Mechelsesteenweg in Nossegem. "Maar daar brengt minister Weyts nu verandering in", zegt Zaventems schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "Hij maakt 150.000 euro vrij voor de plaatsing van slimme verkeerslichten. Die moeten de veiligheid op de HST-fietsverbinding fors verhogen."





Daarnaast pleit het gemeentebestuur van Zaventem nog steeds voor de aanleg van een fietspad op de Leuvensesteenweg tussen de Burggrachtstraat in Nossegem en de Sterrebeekstraat in Zaventem. Fietsers moeten daar op de rijweg tussen het drukke autoverkeer rijden.





"Onze regio heeft nood aan nieuwe investeringen in fietsinfrastructuur om het aantal autogebruikers terug te dringen", pikt milieuschepen Erik Rennen (N-VA) in. "Dat komt niet alleen de mobiliteit, maar vast en zeker ook de luchtkwaliteit ten goede." (RDK)