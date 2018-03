Slimme camera's registreren vanaf vandaag, boetes vanaf 3 april 15 maart 2018

02u42 0 Zaventem Vandaag start de sensibiliseringsperiode voor de zone in Everberg die naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken in de Sterrebeeksesteenweg door camera's 'bewaakt' wordt. Wie nog geen vergunning heeft om de zone te doorkruisen, krijgt een waarschuwingsbrief in de bus. Ook zal de politie tot 2 april bestuurders tegenhouden om hen te informeren. Vanaf 3 april wordt er beboet.

Omdat de gemeente wil vermijden dat dagelijks zowat 5.000 wagens tijdens de werken op de Sterrebeeksesteenweg de omleiding via de woonwijken in de Armendaal zullen gebruiken, heeft het schepencollege ANPR-camera's geplaatst. Concreet zal iedereen die niet in de betroffen zone moet zijn, voortaan via de E40 of de Leuvensesteenweg moeten rijden. Wie wel in de zone moet zijn, kan een vergunning aanvragen. Ook inwoners van groot-Kortenberg mogen nog door het gebied rijden. De camera's registreren alleen tussen 7 en 9.30 uur en tussen 16.30 en 19 uur.





De sensibiliseringsperiode start vanaf vandaag. Wie geen vergunning heeft en toch door de zone rijdt zal tot en met 2 april een waarschuwingsbrief in de bus krijgen. Ze krijgen nog de kans om een vergunning aan te vragen. Wie niet in het gebied moet zijn, moet omrijden langs de E40 of de Leuvensesteenweg. Handelaars kunnen hun klanten via een app een dagontheffing geven, zodat ze zonder problemen door de camerazone mogen rijden. Ook voor wie voor een langere tijd in de zone blijft, bijvoorbeeld door een tandartsbezoek, is er geen probleem.





Vanaf 3 april wordt er effectief beboet.





Zone

De bewaakte zone betreft het gebied tussen de Bankstraat en de Ziptstraat aan de ene kant van Everberg en de Sterrebeeksesteenweg (aan de grens met Nossegem) aan de andere kant. Of de ANPR-camera's ook na de werken - die ongeveer een jaar zullen duren - blijven staan, is nog niet beslist. (RDK)