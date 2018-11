Slechts 1 op 141 fietsers niet in orde met verlichting RDK

19 november 2018

15u11 0

De lokale politie van Zaventem heeft maandagvoormiddag een controle op de uitrusting van fietsen en dan vooral qua aangepaste verlichting gehouden. In totaal werden 141 fietsers gecontroleerd. 140 bleken volledig in orde te zijn, één fietser was onvoldoende verlicht en kreeg een proces-verbaal van waarschuwing. Hij zal eerstdaags met zijn fiets naar het politiecommissariaat moeten om een nieuwe controle te laten uitvoeren.