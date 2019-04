Slachtoffer wijst oplichter aan in rechtbank WHW

09 april 2019

14u34 0 Zaventem Drie vermeende oplichters riskeren 4 jaar cel. Zelf ontkenden ze elke betrokkenheid, maar een van de slachtoffers wees hen ter zitting aan als de daders.

De modus operandi van de oplichters was zeer eenvoudig. Ze contacteerden mensen die iets te koop hadden gesteld en stelde hen voor die goederen aan te kopen. Eerst wilden ze wel een grote som geld wisselen. Toen de wissel moest plaatsvinden, gingen ze er steeds vandoor met het geld van de slachtoffers. Die zijn sommen tussen de 50.000 en 100.000 euro kwijt.

Eén van de slachtoffers was een man die zijn transportbedrijf inclusief gebouw, terrein en vrachtwagens- wou verkopen. Hij kreeg een telefonisch aanbod van iemand die meer dan de vraagprijs wou betalen. Ze spraken af in een hotel in Diegem. “Hij vroeg een voorschot van 50.000 euro maar toen ik dat wou overhandigen aan de zogezegde kopers, gristen die het geld uit mijn handen en gingen er vandoor”, aldus het slachtoffer. Een gelijkaardig scenario speelde zich af met een man uit Antwerpen die een vakantiehuis in Frankrijk wou verkopen en een 82-jarige zelfstandige die zich uit het zakenleven wou terugtrekken.

Roma-zigeuners

“Het is een klassieke oplichtingstruc van roma-zigeuners waarbij misbruik wordt gemaakt van de goedgelovigheid van de slachtoffers”, aldus de procureur. Eén van hen zou de man zijn die de slachtoffers steeds telefonisch contacteerde. Hij kon opgespoord worden op basis van het telefoonnummer dat hij daarvoor gebruikte. De twee anderen zouden de mannen geweest zijn die zich bij de slachtoffers aandienden om de wisseltruc uit te voeren. Volgens hun advocaten zit er in het dossier echter onvoldoende bewijs om de drie te veroordelen. Het slachtoffer dat aanwezig was ter zitting herkende de enige aanwezige beklaagde echter klaar en duidelijk. “Hij was het. 1000 % zeker”, klonk het resoluut. Uitspraak op 7 mei.