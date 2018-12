Skateterrein verhuist definitief naar voetbal- en tennissite Robby Dierickx

27 december 2018

13u43 1 Zaventem Het skateterrein dat door de uitbreiding van het politiecommissariaat in de Hoogstraat moet verdwijnen, verhuist volgend jaar naar de Quinkenstraat. De exacte locatie is nog niet gekend: ofwel op een pas aangekocht perceel ofwel op de huidige parking tussen de voetbal- en de tennissites.

Dat het skatepark in de Hoogstraat geen toekomst meer had, was al langer duidelijk. De lokale politie van Zaventem kampt met plaatsgebrek en een verouderd commissariaat, waardoor een uitbreiding noodzakelijk is. In de lente starten de werken en moet het skateterrein plaats ruimen voor het nieuwe politiekantoor. Maar de gemeente heeft nu wel een oplossing gevonden voor de skaters. Zij verhuizen naar de Quinkenstraat. “Naast de tennisvelden van tennisclub Tenza hebben we een perceel grond van het OCMW van Brussel gekocht”, zegt uittredend sportschepen Erik Rennen (N-VA). “Maar het is nog niet duidelijk of het skateterrein op dat perceel of op de huidige parking tussen de voetbal- en de tennisaccommodaties komt. Feit is wel dat er op de huidige parking meer sociale controle is door de aanwezigheid van de voetballers, tennissers en padelspelers. Indien de parkeerplaatsen er moeten wijken voor de skatetoestellen, dan wordt op het pas aangekochte terrein een nieuwe parking aangelegd.”

Welk scenario de voorkeur krijgt, zal door de volgende bestuursploeg – zonder de N-VA van de huidige sportschepen – beslist worden.