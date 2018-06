SK Nossegem haalt U6 uit 'competitie' WEDSTRIJDEN ZIJN "TE STRESSVOL" VOOR JONGE VOETBALLERS ROBBY DIERICKX

14 juni 2018

02u41 0 Zaventem SK Nossegem wil de jongste spelertjes (U6) niet langer elke week het veld opsturen om het tegen andere ploegen op te nemen. "Te stressvol, waardoor de kinderen sneller afhaken", klinkt het. In de plaats daarvan wordt een voetbalspeeltuin opgericht, waar het allemaal wat speelser mag zijn.

Waar SK Nossegem het vier jaar geleden nog zonder jeugdspelers moest doen, kan de club volgend seizoen liefst negen jeugdploegen naar voren schuiven. Dat heeft de club allemaal te danken aan een nieuw beleid rond jeugdwerking en de organisatie van verschillende jeugddagen, waar jonge spelertjes eens kunnen proeven van voetbal. Op 26 augustus wordt trouwens opnieuw zo'n jeugddag georganiseerd, en in diezelfde periode begint de club met de voetbalspeeltuin, gericht op spelertjes van 4 en 5 jaar oud. "Die spelertjes komen normaal bij de U6 terecht, en moeten het al meteen opnemen tegen leeftijdsgenootjes van andere clubs", zegt Stefanie De Mol van SK Nossegem. "Dat bezorgt hen echter tonnen stress, waardoor ze al sneller afhaken wanneer ze een wedstrijd verliezen. We vinden eigenlijk dat die spelertjes nog te jong zijn om al wedstrijden te spelen en kiezen daarom voor een speelsere opleiding."





Twaalf vaardigheden

Concreet zullen de U6'ers vanaf volgend seizoen op woensdag en zaterdag telkens een uurtje training krijgen, en - zeker in de eerste maanden - geen wedstrijden spelen. "Tijdens die trainingen zullen ze twaalf vaardigheden onder de knie proberen te krijgen", legt De Mol uit. "Ik denk dan aan dribbelen, lopen met een bal, op doel trappen, en springen. Om de zoveel weken zullen we een andere vaardigheid oefenen. Op die manier hopen we dat de spelertjes op een speelse manier en zonder prestatiedrang leren voetballen. Naar het einde van het seizoen toe willen we de jonge spelertjes wel enkele vriendschappelijke wedstrijden tegen leeftijdsgenootjes van andere clubs laten spelen. Sommigen zullen op dat moment 6 jaar oud zijn en moeten het daaropvolgende seizoen mee met de U7. We moeten hen hier dan ook op voorbereiden."





Momenteel zijn al zes kindjes ingeschreven voor de voetbalspeeltuin, al komen er daar deze week hoogstwaarschijnlijk nog een achttal bij. "We beschikken over één trainer, en hebben plaats voor zowat twintig kindjes. Vinden we nog een trainer, dan kunnen we dat aantal uitbreiden. We zijn de enige voetbalclub in groot-Zaventem met een voetbalspeeltuin, dus alle kinderen uit de gemeente zijn welkom bij ons."





Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat KSC Grimbergen en FC Beigem samen een voetbalspeeltuin oprichten. Ook SK Londerzeel heeft het initiatief al opgestart. Diegem Sport doet het zelfs al een tijdje.