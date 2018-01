Senioren krijgen diploma voor opleidingen informatica en iPad 24 januari 2018

02u31 0

Enkele Zaventemse senioren hebben onlangs een diploma gekregen omdat ze de praktische opleiding 'initiatie in de informatica' of 'initiatie op de iPad' volgden. De oudste cursist was 88 jaar.





Het waren burgemeester Ingrid Holemans, schepen van Onderwijs Natalie Miseur en Marleen Mast, de directrice van het CVO Crescendo, die de diploma's uitreikten. Na de plechtigheid werd er aan alle afgestudeerde senioren een glaasje aangeboden.





De volgende cursussen starten op woensdag 31 januari.











(RDK)