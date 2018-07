Senioren behalen diploma voor cursus iPad en internet 06 juli 2018

De Zaventemse senioren die de voorbije maanden deelnamen aan de cursussen 'Initiatie in de iPad' en 'Internet en e-mail' hebben onlangs hun diploma in ontvangst mogen nemen. De oudste cursist was 82 jaar oud. Het waren burgemeester Ingrid Holemans en schepen van Onderwijs Natalie Miseur die de diploma's in het gemeentehuis uitreikten. Ook Marleen Mast van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo was erbij. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om bij een glaasje na te praten over het afgelopen jaar en plannen te maken voor het komende schooljaar. Wie meer informatie wenst over de komende cursussen die georganiseerd worden, kan terecht bij de gemeentelijke dienst Onderwijs.





(RDK)