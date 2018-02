Seizoensarbeider aan de haal met werkmateriaal 13 februari 2018

Een Poolse dertiger riskeert twaalf maanden cel voor het stelen van werkmaterialen van zijn werkgever. De man, een seizoensarbeider in Zaventem, werd aan de politie getipt als de mogelijke dader van de diefstal. Daarop begaf de politie zich naar de camping waar hij verbleef, waar ze de gestolen kettingzagen aantroffen. De man ontkende meteen iets te maken te hebben met de diefstal. "Ik werd uitbetaald in dat materiaal, omdat ik geen geld meer had", klonk het. Het parket geloofde daar niets van en vervolgde hem. Naar de rechter stuurde hij echter zijn kat. Uitspraak op 8 maart.





(WHW)